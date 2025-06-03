Жителей Запорожья начали постепенно подключать к электросети

В Запорожской области началось постепенное подключение потребителей к электричеству — свет появился в 20 процентах домах региона. Об этом во вторник, 3 июня, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

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— Часть потребителей, проживающих в южной части Запорожской области, уже подключена к электроснабжению, — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

3 июня стало известно, что после массированной атаки беспилотников более 600 тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения. По словам главы региона Евгения Балицкого, без света остались 457 населенных пунктов.

Незадолго до этого стало известно о массированной атаке на Херсонскую область с применением ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Позже в результате массированной атаки беспилотников ВСУ несколько муниципальных округов Херсонской области остались частично без электроснабжения.

2 июня в пресс-службе Министерства обороны России сообщили об уничтожении 162 украинских БПЛА над несколькими регионами страны.