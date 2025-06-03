Движение морского транспорта в Севастополе приостановили

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановили. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале.

«Уважаемые пассажиры. Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — говорится в сообщении. Причины случившегося не называются.

Утром во вторник, 3 июня, стало известно, что над Крымским мостом сбили реактивный беспилотник. БПЛА, по неофициальным данным, пыталась атаковать сооружение атаковать около шести часов утра, его обломки упали на дорогу. Мост впоследствии перекрыли на три часа — за это время специалисты проверили дорогу и убрали все обломки.