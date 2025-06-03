Путин присвоил Проханову звание героя труда РФ
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание героя труда писателю Александру Проханову. В документе сказано: «за особые заслуги в развитии отечественной культуры и литературы».
Указ о награждении государственными наградами опубликован на официальном портале правовой информации.
Александр Андреевич Проханов является известным писателем, главным редактором еженедельника «Завтра».
«За особые заслуги в развитии отечественной культуры и литературы присвоить звание Героя труда Российской Федерации Проханову Александру Андреевичу», — пояснено в указе.