Путин присвоил Проханову звание героя труда РФ

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание героя труда писателю Александру Проханову. В документе сказано: «за особые заслуги в развитии отечественной культуры и литературы».

Указ о награждении государственными наградами опубликован на официальном портале правовой информации.

Александр Андреевич Проханов является известным писателем, главным редактором еженедельника «Завтра».