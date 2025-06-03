Путин наградил посла РФ в Ватикане орденом Александра Невского

Посол России в Ватикане Иван Солтановский награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что награда присуждена за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Солтановский родился 6 апреля 1955 года. В 1977 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (МГИМО, ныне - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД Российской Федерации), в 1990 г. - Дипломатическую академию МИД СССР (ныне МИД России). Кандидат исторических наук. На дипломатической службе в системе МИД СССР и России с 1977 года.

В мае 2023 года указом президента РФ назначен послом РФ в Ватикане представителем РФ при Суверенном Мальтийском Ордене по совместительству. Владеет английским и французским языками.