Объявлены финалисты премии "Большая книга" 2025 года
Стали известны финалисты XX сезона премии «Большая книга». В этом году в конкурсе участвуют 15 произведений, разделенных на две номинации: «Нон-фикшн» и «Художественная проза».
Номинация «Художественная проза»:
Анна Баснер — «Парадокс Тесея»;
Вера Богданова — «Семь способов засолки душ»;
Анна Шипилова — «Скоро Москва»;
Андрей Дмитриев — «Ветер Трои»;
Илья Кочергин — «Запасный выход»;
Майя Кучерская — «Случай в маскараде»;
Максим Семеляк — «Средняя продолжительность жизни»;
Эдуард Веркин — «Сорока на виселице»
Номинация «Нон-фикшн»:
Зоя Богуславская — «Халатная жизнь»;
Людмила Вебер — «Девочка и тюрьма»;
Евфросиния Капустина — «Люди, которых нет на карте»;
Вячеслав Курицын — «Главная русская книга о «Войне и мире» Л.Н. Толстого»;
Елена Левкиевская — «Белорусские мифы. От Мары и домашнего ужа до волколака и Злыдни»;
Андрей Рубанов — «Ледяная тетрадь»;
Елена Холмогорова — «Недрогнувшей рукой»;
Про перевод Шипиловой «Скоро Москва» на хинди читайте здесь.