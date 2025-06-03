Объявлены финалисты премии "Большая книга" 2025 года

Стали известны финалисты XX сезона премии «Большая книга». В этом году в конкурсе участвуют 15 произведений, разделенных на две номинации: «Нон-фикшн» и «Художественная проза».

Номинация «Художественная проза»:

Анна Баснер — «Парадокс Тесея»;

Вера Богданова — «Семь способов засолки душ»;

Анна Шипилова — «Скоро Москва»;

Андрей Дмитриев — «Ветер Трои»;

Илья Кочергин — «Запасный выход»;

Майя Кучерская — «Случай в маскараде»;

Максим Семеляк — «Средняя продолжительность жизни»;

Эдуард Веркин — «Сорока на виселице»

Номинация «Нон-фикшн»:

Зоя Богуславская — «Халатная жизнь»;

Людмила Вебер — «Девочка и тюрьма»;

Евфросиния Капустина — «Люди, которых нет на карте»;

Вячеслав Курицын — «Главная русская книга о «Войне и мире» Л.Н. Толстого»;

Елена Левкиевская — «Белорусские мифы. От Мары и домашнего ужа до волколака и Злыдни»;

Андрей Рубанов — «Ледяная тетрадь»;

Елена Холмогорова — «Недрогнувшей рукой»;

Про перевод Шипиловой «Скоро Москва» на хинди читайте здесь.