Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО священнику Савченко

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 3 июня, посмертно присвоил звание Героя России погибшему в зоне спецоперации военному священнику Антону Савченко.

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Он погиб в зоне СВО при исполнении пастырских обязанностей.

— За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Савченко Антону Олеговичу — помощнику командира по работе с верующими военнослужащими 2-й отдельной бригады специального назначения Ленинградского военного округа (посмертно), — сообщается в указе.

Ранее Путин посмертно наградил российскую журналистку и военного корреспондента Первого канала Анну Прокофьеву орденом Мужества. Сообщения о гибели Прокофьевой появились в Сети 26 марта. Трагедия произошла в приграничье Белгородской области, где съемочная группа Первого канала подорвалась на вражеской мине.

Помимо этого, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты рассказала о том, что российский лидер также наградил уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

23 апреля Путин также наградил российского пианиста Дениса Мацуева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.