Стало известно, за какое наследство борются близкие Жириновского почти три года

Прошло уже более трех лет со дня смерти Владимира Жириновского, но споры о его наследстве не утихают. Племянницы политика продолжают безуспешно оспаривать договор пожизненного содержания, заключенный между Жириновским и его сыновьями. О том, чем владел политик, сообщает aif.ru.

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Согласно последней декларации за 2020 год, его доход составил почти 40 млн рублей — больше, чем у его коллег по партии. В собственности у него были: служебная квартира (436,3 кв. м), однокомнатная квартира (38,8 кв. м).

Также были автомобили: Rolls-Royce Phantom, Mercedes-AMG S 65, Maybach, Cadillac Escalade, LADA «Нива» и Ё-мобиль.

Интересно, что внебрачный сын Олег Жириновский (Эйдельштейн) утверждал, что Maybach «гниет» на стоянке и принадлежит партии ЛДПР. Он пытался его забрать, но не смог.

Напомним, что у политика осталось трое детей: Игорь Лебедев (Давид Гарсиа) — бывший вице-спикер Госдумы, Анастасия Боцан-Харченко (Петрова) и Олег Жириновский (Эйдельштейн).

По словам Олега, со счета в 3 млрд рублей, наследство распределилось так: 70% — партии ЛДПР, 6% каждому из детей (около 200 млн рублей), 20% — детям на троих (по 6% каждому) и 10% — Институту мировых цивилизаций

Он отметил, что никто из детей не остался недоволен.

Племянницы Елена Листопадова и Наталья Соколова требуют вернуть в наследственную массу две квартиры, земельный участок и жилой дом. Они также оспаривают договоры, по которым имущество было передано сыновьям Жириновского.

Однако юристы считают их шансы минимальными.

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