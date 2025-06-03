Психолог оценил призыв Собчак запретить мужчинам жениться до 30 лет

Психолог Кирилл Липский в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление телеведущей Ксении Собчак о неготовности мужчин в возрасте до 30 лет к вступлению в брак.

Ранее Собчак выразила мнение, что что браки разваливаются из-за молодых мужчин, которые вступают в них. По мнению журналистки, мужчины до 30 лет «думают гормонами», не готовы к браку и воспитанию детей. Она заявила, что в ее окружении есть только единичные случаи, когда люди сохраняли отношения, если поженились в 20 лет. Мужчинам до 30 лет нужно запретить жениться на законодательном уровне, считает Собчак.

Заявление Ксении Собчак является достаточно категоричным и упрощенным. Гормональный фон, безусловно, играет важную роль в поведении человека, однако сводить всю готовность к браку лишь к данному фактору – это значительное преуменьшение сложности человеческой психологии. Здесь все-таки нужно говорить об индивидуальном развитии. Готовность к браку, к воспитанию детей, к долгосрочным обязательствам в целом – это не вопрос возраста, а вопрос индивидуальной зрелости, вопрос личностного развития и жизненного опыта. Некоторые мужчины и в 25 лет могут быть более ответственными и зрелыми, чем другие мужчины в 35 лет. Хотя в вопросах развития человека существуют общие тенденции, готовность к браку и родительству – это глубокий личный процесс. Кирилл Липский Психолог, эксперт по семейным отношениям, специалист в области когнитивно-поведенческой психотерапии и гештальт-терапии

Для вступающих в брак людей важна психологическая зрелость, подчеркнул эксперт.

«Она подразумевает эмоциональную регуляцию, то есть способность управлять своими эмоциями, а не импульсивные действия. Плюс ответственность – понимание и принятие всех обязательств как в отношении своего партера, так и в отношении будущих детей. Кроме того, речь идет о навыках коммуникации, то есть об умении выстраивать диалог, решать конфликты внутри отношений и семьи, а также выражать свои потребности. Также важны жизненные цели и ценности человека, четкое представление о своих жизненных приоритетах и их совпадение с приоритетами и ценностями партнера. В нашей нынешней реальности важна и финансовая стабильность. Конечно, это не единственный фактор, но финансовая неопределенность может быть источником стресса в браке… Некоторые исследования показывают, что более зрелые с психологической точки зрения родители могут быть лучше подготовлены к вызовам, связанными с воспитанием детей, что косвенно влияет на благополучие и развитие следующего поколения. Но это спорный момент, ведь отсутствие зрелости не равно отсутствию любви и заботы», - сказал эксперт.

Социальные и культурные факторы также играют существенную роль в вопросе готовности человека к браку, отметил Липский.

«Социальные ожидания, семейные ценности, уровень образования, опыт в отношениях – это тоже важно. В некоторых культурах ранние браки являются нормой. И часто они бывают очень успешными», - подчеркнул психолог.

Высокий уровень гормональной активности действительно оказывает существенное влияние на поведение молодых людей, добавил эксперт.

«Гормональная активность влияет на импульсивность, на поисковое поведение. Но это не исключает способности к осознанному выбору и строительству долгосрочных отношений. Важно понимать, что наряду с гормонами развивается и префронтальная кора головного мозга, отвечающая за планирование, за принятие решений и контроль импульсов», - заявил специалист.

Вместе с тем Липский ответил на вопрос о влиянии ранних браков на демографическую ситуацию.

«Это влияние неоднозначно, оно зависит от очень многих факторов, включая социальную поддержку и культурные нормы. Если такие браки становятся более нестабильными, то это действительно может негативно отразиться на структуре семьи и демографии. Но так происходит не из-за того, что мужчины «думают гормонами», а из-за недостаточной психологической подготовки человека и отсутствия у него адекватной социальной поддержки», - заключил эксперт.

Психолог Елена Соловьева ранее указала на важность вступления в первые отношения с 18 до 25 лет.