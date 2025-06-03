Комитет СФ поддержал штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям

Комитет Совфеда по социальной политике поддержал закон о введении штрафов до 500 тыс. рублей за продажу несовершеннолетним энергетических напитков.

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Законом для граждан предусмотрен штраф в размере до 50 тыс. рублей. Для должностных лиц — до 200 тыс. рублей, а для юрлиц — до 500 тыс. рублей.

Госдума приняла законопроект группы депутатов о штрафах до 500 тыс. рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT поддержал принятый Госдумой закон о штрафах до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям.