Раскрыты сроки возвращения Боярского на сцену после травмы

Народный артист РСФСР Михаил Боярский вернется на сцену после травмы не раньше сентября. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала его PR-менеджер актера Надежда Дуванова.

Она объяснила, что актер восстанавливается после ушиба и перелома ребра, полученных в апреле, он работает, но пока ему «сложно».

«Репетиции есть. Планирует (вернуться на сцену. - Прим.ред.) только в сентябре», - сказала Дуванова.

Боярский попал в больницу в середине апреля после падения с трехметровой высоты в театре. У актера диагностировали ушибы и перелом ребра.