Стало известно о «сливе» ЕГЭ по обществознанию в день сдачи

Утром в день проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию в сети появились варианты заданий.

Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Слив разошелся по школьным чатам, пока его не начали срочно удалять. Неизвестно, во сколько именно он впервые появился в сети и сколько учеников успело ознакомиться с ним перед экзаменом», — сказано в посте.

Как рассказал каналу один из репетиторов, сканы опубликовали около 10:30 по мск, незадолго до начала экзамена по обществознанию. Репетитор предположил, что эти сканы были куплены. По его словам, вопросы с Дальнего Востока, за которые дают около 20 вторичных баллов, полностью совпали с реальным экзаменом.

В этом году более 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.

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Период аттестации начался с экзаменов по истории, литературе и химии. Затем выпускники школ будут сдавать профильную и базовую математику.

До этого министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в этом году будут усилены меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ. Он подчеркнул, что будет сделано все, чтобы экзамены прошли «максимально безопасно, объективно».