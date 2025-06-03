На Урале матерям бойцов СВО недоплатили сотни тысяч рублей

В Нижнем Тагиле прокуратура восстановила справедливость в отношении трёх матерей участников СВО. Женщинам не выплатили положенные по региональному законодательству 100 тысяч рублей за сыновей, заключивших контракт с Министерством обороны в 2024 году. Вместо этого каждая получила лишь по 20 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Одна из матерей обратилась в Управление социальной политики №21 с заявлением о предоставлении единовременной выплаты. Там ей пояснили, что она получила положенную сумму. Однако закон Свердловской области предусматривает выплату в размере 100 тысяч рублей семьям контрактников, отправившихся в зону СВО в 2024 году.

С аналогичными жалобами обратились ещё две матери военнослужащих. Прокуратура Нижнего Тагила обратилась в суд, где доказала право женщин на получение полной суммы выплаты. В общей сложности, матерям должны были доплатить 240 тысяч рублей (по 80 тысяч каждой). Правоохранительные органы проконтролируют, чтобы средства были перечислены в полном объёме.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени суд заслуженно лишил отца погибшего бойца выплат.