Профсоюзы предложили ввести в школах уроки трудовой грамотности

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает ввести в школах уроки трудовой грамотности, так как все школьники в будущем станут работниками, и им нужно знать свои права и обязанности как сотрудника. Об этом сообщила заместитель председателя ФНПР Нина Кузьмина на пресс-конференции, посвященной результатам полуфинала Всероссийского конкурса лучших практик подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена.

"Еще один момент, на который я хотела обратить внимание в рамках профориентации школьников - она должна включать, в том числе, уроки обязательной трудовой грамотности. У нас сегодня в школах есть уроки финансовой грамотности, но уроки трудовой грамотности тоже должны быть едва ли не с первого класса. Потому что так или иначе мы готовим будущего работника", - сказала она.

Кузьмина отметила, что еще одна дискуссионная тема - это ученический договор.

"В текущей конфигурации ученический договор является дополнительным к трудовому договору. Мы предлагаем заключать со всеми соискателями на потенциальное рабочее место трудовые договоры, но с отложенной датой начала работы. Вот такое наш трудовой кодекс позволяет, поэтому наставники смогут работать, в том числе, с потенциальными будущими работниками. Остается дискуссионным и открытым вопрос профессионального развития наставника и оплаты его труда", - отметила она.

По словам Кузьминой, оплата труда наставника должна быть конкурентоспособной с его заработной платой по основному месту работы.