Умерла артистка Валентина Калиновская

На 87-м году жизни скончалась балерина, хореограф и педагог, народная артистка СССР Валентина Калиновская. Артистка скончалась 1 июня, причина смерти не раскрывается. Об этом сообщается в социальных сетях Национальной оперы Украины им. Т.Г. Шевченко.

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"На протяжении более двух десятилетий своим ярким и вдохновляющим талантом она очаровывала поклонников балета в исполнении классического и современного репертуара, раскрывая язык танца в его академико-классическом измерении наиболее сложные характеры. Быть первой - ее судьба. Самородок, выросший в семье, не имеющей никакого отношения к балету и искусству, неизбежно пришлось доказывать свое право на исключительность", - говорится в некрологе.

Отмечается, что Калиновская вырастила несколько поколений танцоров.

Валентина Калиновская родилась в 1938 году в Киеве, занималась в хореографической студии, увлекалась акробатикой. Окончила Киевское государственное хореографическое училище по классу Г.А. Березовой и А.В. Ярыгиной. В 1957 году стала солисткой балета Киевского театра оперы и балета им. Т.Г. Шевченко, гастролировала с труппой во всему миру. С 1981 года - педагог и балетмейстер-репетитор театра.

Имеет множество государственных наград. В ее фильмографии - такие картины, как "Лилея", "Летающий корабль", "Имя твоё".