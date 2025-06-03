МГУ признали лучшим вузом России по версии RAEX

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял 1-е место в 14-ом ежегодном рейтинге лучших вузов России RAEX-100. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

МГУ возглавляет рейтинг лучших вузов России на протяжении 13 лет. Такой результат - это отражение высокого уровня научных разработок, качества образования и вклада исследователей вуза в развитие науки и общества, отметил ректор вуза академик Виктор Садовничий.

"В Московском университете трудятся над решением самых приоритетных задач, стоящих как перед нашей страной, так и перед всем миром. Наши ученые совершают открытия в сфере искусственного интеллекта, квантовых технологий, космических исследований, генетики, создания новых материалов, лекарств и многих других. Мы продолжаем работать над укреплением позиций МГУ в сфере расширения международного сотрудничества и внедрения новых инновационных образовательных программ на стыке наук. Такая высокая оценка нашей деятельности подтверждает верность выбранного нами пути", - цитируют его в сообщении.

Отмечается, что в 2025 году в список лучших вошли университеты из 30 регионов России.

Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 публикуется ежегодно с 2012 года. Всего в рейтинге используется 44 показателя. При оценке качества образования в вузах (вес 50%) рассматривались группы показателей "уровень преподавания", "международная интеграция", "ресурсная обеспеченность" и "востребованность среди абитуриентов". Для оценки востребованности работодателями выпускников вуза (вес 30%) анализировались группы показателей "сотрудничество с работодателями" и "качество карьеры выпускников". Уровень научно-исследовательской деятельности вуза (вес 20%) определялся исходя из групп показателей "научно-исследовательский потенциал", "научные достижения" и "исследовательская инфраструктура".