Милонов дал совет Собчак

Предложение журналистки Ксении Собчак запретить мужчинам жениться до 30 лет связано с ее собственным негативным опытом, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с 360.ru он посоветовал ей не судить мужчин по знакомствам в клубах, а отправиться в зону проведения военной спецоперации, чтобы увидеть хороших молодых парней в возрасте 25-30 лет, имеющих орден Мужества.

По мнению Милонова, проблема в том, что журналистка знакомилась с мужчинами в ночных клубах — их посетители в основном инфантильны и не готовы к браку, на чем и основаны выводы звезды. Обстановка, в которой Собчак находилась в юности, сама по себе не предполагала шанс встречи с «нормальными мужчинами до 30 лет», однако они есть в других местах, заверил депутат.

«Безусловно, она знает многих. Просто люди, которых она знает в своей семейной традиции, уже более старшие, поскольку так или иначе имеют отношение к работе ее папы», — считает парламентарий.

Милонов посоветовал Собчак убедиться в ошибочности своего мнения и узнать, что мужчины бывают разные, съездив в зону СВО. Там, по его словам, она сможет познакомиться с молодыми парнями 25-30 лет, которые в свои юные годы уже получили орден Мужества. Именно собственные знакомства ведущей не всегда могут быть «эффективны», заключил депутат.

Собчак предложила мужчинам до 30 лет запретить жениться

Напомним, Ксения Собчак заявила, что браки в России разваливаются из-за молодых мужчин, которые вступают в них — по ее мнению, мужчины до 30 лет думают гормонами. А в интервью с певцом Ваней Дмитриенко она призвала законом запрещать мужчинам до этого возраста вступать в брак. По словам ведущей, в ее окружении есть только единичные случаи, когда люди сохраняли отношения, если поженились в 20 лет.