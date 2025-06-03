Экс-супруга Тимура Иванова вернула свою девичью фамилию

Экс-супруга бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова Светлана решила вернуть свою девичью фамилию Захарова. Соответствующая информация следует из данных ЕГРЮЛ.

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— Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 18.05.2025, — говорится в документе.

На данный момент Захарова является учредителем ООО «Частные технологии». Компания специализируется на рекламных агентствах. Бывшей жене осужденного по делу о крупной взятке принадлежит треть организации.

Кроме того, порядка 12 лет экс-супруга Иванова была учредителем компании «Кристалл Девелопмент» с долей в 27,5 процента.

С 2024 года у фирмы только один один учредитель — отец Иванова, уточнили в РИА Новости.

Ранее Московский городской суд на три месяца продлил арест экс-заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взятки на 1,185 миллиарда рублей.

Также следствие считает, что за вознаграждение Иванов оказал содействие компании Фомина «Олимпситистрой» в получении выгодных контрактов на возведение кадетских корпусов в Омской, Кемеровской и Тверской областях. Подробности дела экс-чиновника — в материале «Вечерней Москвы».