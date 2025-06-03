Минобрнауки назвало долю не справившихся с экзаменом по русскому мигрантов

Треть мигрантов, которые сдают экзамен по русскому языку, не могут справиться с ним с первой попытки. Об этом сообщили в Минобрнауки, передает ТАСС.

«Установлено, что в среднем 30 % иностранных граждан не сдают экзамен с первой попытки. До половины из них не сдают экзамен и с последующих попыток», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что доля иностранцев, не сдавших экзамен, сохраняется на уровне того, что был установлен в мае 2024 года после исключения участия коммерческих организаций в процедуре проведения экзамена. До принятия этих мер доля мигрантов, не сдающих экзамен, составляла в среднем три процента.

Также, согласно статистике, менее двух процентов детей мигрантов — 27 из 1762 желающих сдать экзамен по русскому языку — прошли тестирование для поступления в российские школы. Из 1762 человек к экзамену было допущено 335, 81 проценту из которых в принятии документов было отказано из-за нарушений. Всего в тестировании приняли участие 44 ребенка из 10 регионов России, с заданиями справились только 27 человек

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Минобрнауки должно принять меры по недопущению незаконной миграции.Он отметил, что российские вузы неоднократно оказывались замешаны в легализации незаконной миграции и добавил, что Минобрнауки следовало бы дать оценку действиями руководства высших учебных заведений.