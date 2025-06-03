Володин призвал не допустить организацию незаконной миграции в вузах

Минобрнауки России должно принять меры по недопущению организации незаконной миграции в вузах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, по версии следствия, глава центра по тестированию мигрантов при РУДН стал организатором преступного сообщества, втянув в противоправную деятельность своих сотрудников.

Как сообщает Володин со ссылкой на данные СК России, фигуранты дела подделывали результаты экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации. Всего задержано 17 человек, им грозит до 15 лет заключения.

«Учитывая, что это уже не первый случай, когда структурные подразделения вузов оказываются замешаны в противоправной деятельности, Министерству науки и высшего образования правильно было бы дать оценку действиям руководства высших учебных заведений и принять меры по недопущению подобного», — заявил он.

Ранее в России разработали адаптационный курс для мигрантов.

По словам Володина, принятые законы по борьбе с нелегальной миграцией начали работать.