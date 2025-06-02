Авиакомпания Emirates может изменить расписание рейсов в Россию из-за атак БПЛА
Авиакомпания Emirates рассматривает возможность пересмотра расписания рейсов в Россию в связи с увеличившимся числом атак украинских беспилотников, что негативно сказывается на работе российских аэропортов, пишет Bloomberg.
«Крупнейший в мире авиаперевозчик, выполняющий дальнемагистральные рейсы, планирует пересмотреть свою политику в отношении полётов в Россию после того, как в минувшие выходные украинские беспилотники нанесли удары по глубоким районам страны», — говорится в публикации.
Президент Emirates Тим Кларк подчеркнул, что авиакомпания, базирующаяся в Дубае, не планирует сокращать количество рейсов, однако будет внимательно следить за развитием обстановки.
Он выразил растущее беспокойство по поводу последних событий и добавил, что в случае ухудшения ситуации компания пересмотрит свои планы.
Ранее авиакомпания Turkish Airlines отменила часть рейсов в Москву.