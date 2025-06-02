Авиакомпания Emirates может изменить расписание рейсов в Россию из-за атак БПЛА

Авиакомпания Emirates рассматривает возможность пересмотра расписания рейсов в Россию в связи с увеличившимся числом атак украинских беспилотников, что негативно сказывается на работе российских аэропортов, пишет Bloomberg.

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«Крупнейший в мире авиаперевозчик, выполняющий дальнемагистральные рейсы, планирует пересмотреть свою политику в отношении полётов в Россию после того, как в минувшие выходные украинские беспилотники нанесли удары по глубоким районам страны», — говорится в публикации.

Президент Emirates Тим Кларк подчеркнул, что авиакомпания, базирующаяся в Дубае, не планирует сокращать количество рейсов, однако будет внимательно следить за развитием обстановки.

Он выразил растущее беспокойство по поводу последних событий и добавил, что в случае ухудшения ситуации компания пересмотрит свои планы.

Ранее авиакомпания Turkish Airlines отменила часть рейсов в Москву.