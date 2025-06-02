Shot: Российским туристам устраивают мотоподставы во Вьетнаме

Россиянам устраивают мотоподставы во Вьетнаме. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщает Telegram-канал Shot.

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Один из отдыхающих рассказал, что его арендованный банк угнали, забрали паспорт и избили палками.

По словам россиянина, он столкнулся с проблемой после аренды мопеда в Нячанге. Оставив паспорт в залог, он припарковал транспорт на охраняемой стоянке, но вскоре его угнали. Мужчина подозревает, что к краже причастен знакомый прокатчика.

Пункт аренды потребовал от него штраф в 500 долларов за утрату мопеда 2014 года, но турист отказался платить и обратился в полицию. Однако местные власти поддержали владельца пункта проката, и теперь заграничный паспорт Андрея удерживают, запрещая ему покидать страну без оплаты штрафа.

Попытка договориться о снижении суммы обернулась для туриста нападением — его избили сотрудники проката. В результате он оказался в трудном положении, вынужденный жить на последние деньги в отеле без возможности вернуться в Россию. По его словам, подобный сценарий уже случался и с другими туристами, передает Telegram-канал.

Россиянин, отдыхавший в Таиланде, столкнулся с группой трансгендеров* и начал оскорблять их. После этого они окружили мужчину и стали избивать. В результате гражданина России госпитализировали с синяками и ушибами.

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