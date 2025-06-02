Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что завербованные граждане России могли участвовать в операции Службы безопасности Украины «Паутина». Такое мнение парламентарий высказал в беседе с NEWS.ru.

© FREEPIK.COM

Политик считает, что в запуске БПЛА, использованных для атак по российским военным аэродромам, помогли Киеву именно они. Но операция вряд ли обошлась без участия Запада.

Спутниковые снимки Владимиру Зеленскому, чтобы он мог готовить пуски дронов, передали американцы, добавил собеседник издания.

Также он выразил уверенность, что вовсе не в Киеве разрабатывались и технические детали операции.

Украина информировала главу Пентагона о ходе операции «Паутина»

По мнению Вассермана, наработки по выводу российской стратегической ядерной триады из строя в случае масштабных боевых действий предоставили Украине американцы и британцы.

Ранее СМИ писали, что дроны, которые использовались для атак ВСУ на российские военные части в пяти регионах, были поставлены в Россию из-за границы, предположительно ввезены из Казахстана в Челябинскую область.