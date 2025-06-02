Спасатели оценили паводковую обстановку в Якутии как критическую

Из-за паводков в Якутии сложилась критическая обстановка, под угрозой затопления территории Алданского, Усть-Майского и Томпонского районов. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на сообщение в телеграм-канал Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).

«Критическая паводковая обстановка в Якутии: власти принимают экстренные меры. Чрезвычайная ситуация сложилась из-за резкого подъема уровня воды на реке Алдан. Под угрозой затопления оказались территории Алданского, Усть-Майского и Томпонского районов. Власти оперативно реагируют на угрозу, разворачивая пункты временного размещения (ПВР) и готовясь к масштабной эвакуации населения», — говорится в сообщении.

Как сообщили в министерстве, в регионе развернут 21 пункт временного размещения на 2 105 мест, готовятся объездные маршруты.