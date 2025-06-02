Мединский пообещал передать Москальковой список украинских детей

Lenta.ru

Глава переговорной делегации и помощник президента России Владимир Мединский в эфире телеканала Россия 24 пообещал передать украинский список из 339 детей в офис уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

Мединский пообещал передать Москальковой список украинских детей
© РИА Новости

По его словам, это не означает, что потерянные дети находятся на территории России. Они могут быть где угодно, пояснил Мединский.

«Может быть, на Украине, может быть, где-то еще, может быть, в Норвегии. Будем заниматься каждым из этих детей. Дети — самое главное. Главное, чтобы они вернулись домой», — добавил он.

О том, что Россия получила список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта Мединский сообщил ранее 2 июня. По словам главы российской делегации, тема детей была центральной на переговорах. Он подчеркнул, что из темы «похищения детей» Украина делает шоу для европейцев.

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