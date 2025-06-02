В зону предполетного досмотра можно будет проходить по биометрии

Безбарьерный проход по биометрии в зону предполетного досмотра станет возможен в большинстве российских аэропортах в 2029-2030 годах. Об этом заявил заместитель гендиректора по информационным технологиям АО «Международный аэропорт Шереметьево» Дмитрий Ильин, передает ТАСС.

По его словам, когда такая возможность появится в аэропортах РФ, пассажирам больше не нужно будет брать с собой паспорт, чтобы «добраться из точки А в точку Б».

«Наверное, массовое распространение практики прохода по биометрии в зону предполетного досмотра, я думаю, все-таки это где-то 2029-2030 года», — добавил Ильин во время конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Напомним, что в качестве эксперимента с 1 декабря 2024 года в московских аэропортах была введена биометрия для всех иностранных граждан, въезжающих и выезжающих из России. В частности, иностранцев обязали сдавать фотографию лица и отпечатки пальцев.