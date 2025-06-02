Кубинцы посетили подмосковный автомузей в рамках проекта «Путь домой»

Группа кубинских переселенцев в Россию посетила Музей техники Вадима Задорожного в Подмосковье в рамках проекта «Путь домой».

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Посетители смогли увидеть коллекцию советских автомобилей, включая элитные модели ЗИС, ЗИЛ и «Чайка», которые принадлежали высшим руководителям СССР и России.

«От имени Росотрудничества и от себя лично рад приветствовать участников экскурсии в Музее техники Вадима Задорожного. Мы с большой радостью встречаем семьи, прибывшие к нам из Кубы. Отдельно отмечаем, что мероприятие стало возможным благодаря нашим партнерам, команде проекта «Путь домой», вносящим особый вклад в продвижение переселенческого потенциала России», — пояснил заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка.

По его словам, задачей ведомства всегда было укрепление дружбы и взаимопонимания между народами путем культурного и образовательного обмена.

Музей техники Вадима Задорожного — это крупнейший в Европе музей исторической техники. Крытая часть экспозиции занимает три этажа, где представлены редкие коллекции советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, летательных аппаратов и исторического стрелкового оружия.

На открытой площадке площадью более 3,5 га представлены образцы отечественной и иностранной бронетехники, артиллерии, сельскохозяйственных машин 30–80-х годов XX века, а также обширное собрание боевых самолетов и вертолетов.