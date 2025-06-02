В МВД рассказали о новом порядке смены пароля на «Госуслугах»

С 1 июня специальный код для подтверждения смены пароля на портале «Госуслуг» будет выслан только, если в этот момент с телефона не совершается звонок. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Там отметили, что новый порядок смены пароля на «Госуслугах» не позволяет получить неправомерный доступ, используя схемы с демонстрацией экрана. Нововведение направлено на борьбу с мошенниками, которые нередко пытаются завладеть аккаунтом пользователя на портале с помощью психологического давления во время телефонного разговора.