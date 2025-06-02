От пикников до хорового выступления L’ONE: как прошел фестиваль “Это лето” в Эрмитаже

31 мая и 1 июня в саду “Эрмитаж” во второй раз прошел фестиваль “Это лето” от Московского центра урбанистики. В первый уикенд лета шумный город вновь превратился в сад радости и беззаботности, где взрослые смогли ощутить себя детьми, а дети увлеченно и безопасно исследовали мир без границ.

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За 2 дня фестиваля гости смогли услышать живые выступления AFELIA, Андреграунд, шоукейс от ЛАУД, ХЛЕБ, а хэдлайнером первого вечера стала Ёлка. Во второй день к лайнапу присоединились hehehe, Женя Ефимова, EIGHTEEN, NEMIGA, Комната Культуры. Завершился фестиваль ярким и взрывным выступлением L`ONE в сопровождении хора.

Помимо музыкальной программы гости фестиваля могли расположиться в тихой зоне с пикниками и мастер-классами для детей, посетить локации для отдыха, исследования и вдохновения от генерального партнера X5, посетить музыкальный перфоманс-собеседование в ретро-офисе, исследовать арт-объекты от Яндекс Диска и многое другое.

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В этом году фестиваль “Это лето” в Москве посетили: Виктория Исакова, Влад Лисовец, Анна Михалкова, Антон и Елена Пинские, Анастасия Винокур, Вика Газинская, Катя Мухина, Аглая Тарасова, Юлия Топольницкая, Юрий Колокольников, Михаил и Илья Куснировичи, Павел Артемьев, Мария Шумакова, Константин Андрикопулос и Ольга Цыпкина, Сабина Ахмедова, Сергей Сироткин, Трифон Бебутов и многие другие.

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Уже 14 и 15 июня с “Это лето” впервые смогут познакомиться жители Нижнего Новгорода. Фестиваль пройдет в пространстве Александровского сада, где в Ракушке выступят: The Hatters, Zoloto, «Сироткин», «Обстоятельства», Soltwine, Dreams Shadow, Рушана и маленькая Вера.

© Пресс-служба

© Пресс-служба

«Это лето фестиваль» — воплощенная мечта об идеальном пространстве для жизни, где музыка, танцы, игры, гастрономия, спорт и искусство переплетаются в единую гармонию с окружающей природой.