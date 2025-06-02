Концерт Lumisfera в ТРК VEGAS Кунцево: тысячи свечей и шедевры мировой музыки

8 июня в 20:00 в главном атриуме VEGAS Кунцево состоится атмосферный концерт «Величайшие саундтреки» проекта Lumisfera. Это уникальная возможность прикоснуться к волшебству, которое создается в лучших концертных залах страны, прямо в любимом торгово-развлекательном комплексе!

Погрузитесь в мир искусства и красоты среди мерцания тысяч свечей и необыкновенной архитектуры VEGAS. «Игра престолов», «Ла-Ла Ленд», «Ходячий замок», «Интерстеллар» – композиции из любимых фильмов впервые прозвучат в стенах торгово-развлекательного комплекса в исполнении струнного оркестра.

Вход свободный, но требуется регистрация на официальном сайте.