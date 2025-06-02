Дополнительный отпуск для многодетных родителей может появиться в России

Депутаты Госдумы от фракции СРЗП предложили ежегодно предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 дней для многодетных семей. Такое право хотят предоставить семьям, где воспитываются три и более ребенка.

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Отпуск может быть добавлен к основному или использоваться в любой другой период — полностью или частично. При этом перенести его остаток на следующий рабочий год нельзя.

Авторами инициативы стали глава партии СРЗП Сергей Миронов и вице-спикер ГД Александр Бабаков. По их мнению, принятие новой инициативы поможет поддержать многодетные семьи, общее количество которых сейчас достигает 2,65 миллиона.

— Цель инициативы — создание условий для гармоничного совмещения трудовой деятельности родителей с воспитанием детей, — заключил Миронов в беседе с 360.ru.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев внес законопроект о выделении двух парковочных мест многодетным семьям. Парламентарий добавил, что такой закон на местном уровне ввели власти уже 37 российских регионов.

Президент России Владимир Путин 29 мая сообщил, что настоящие семейные ценности остаются непреложными для России и ее граждан, несмотря на попытки их «оспорить или отменить».

В декабре 2024 глава государства назвал вопрос демографии одним из ключевых для России и многих стран мира. Он отметил, что народонаселение — это составляющая государства. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30 процентов, и указал, что в связи с этим стране «девочки нужны».