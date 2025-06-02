В Госдуме раскритиковали организаторов салюта в Самаре в день атаки ВСУ

Депутат Государственной думы Михаил Матвеев в своем Telegram-канале раскритиковал организаторов салюта в Самаре, который состоялся в день атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию.

© Газета.Ru

«В честь чего? Или это провокация? Люди, начитавшись новостей, слышат взрывы, думают что это работает ПВО, выглядывают в окна, а там салют», — написал парламентарий.

Матвеев добавил, что запуск салюта не был анонсирован. При этом отменять мероприятие на фоне «событий в стране» никто не стал, отметил депутат.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта.

Операция была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет. В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки.