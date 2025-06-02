Актриса из "Бумера" и "Солдат" перед смертью успела отправить сообщение

Советская российская актриса театра, кино и сериалов Татьяна Рудова перед смертью успела отправить сообщение коллеге - когда ее забирала скорая 30 мая.

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"У нее был спектакль 30 мая, "На всякого мудреца довольно простоты", и она не смогла прийти в театр, потому что ее забрала скорая, - рассказала aif.ru заведующая труппой Московского Губернского театра, где служила актриса, Алина Ивах.

По словам Ивах, Рудова "отправила сообщение подруге, актрисе Дорониной, написала, что не сможет сыграть, потому что едет в больницу".

Татьяна Рудова умерла на 85-м году жизни в тот же день - 30 мая.

Прощание с артисткой состоится завтра.

Татьяна Рудова была на экране - с нулевых: "Бумер", "Солдаты", "Метод Лавровой", "Мосгаз", "Склифосовский" и многие другие проекты.