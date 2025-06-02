Назван срок, необходимый для строительства нового моста в Брянской области

Для возведения нового моста в Выгоничском районе Брянской области потребуется от 3,5 до 4 месяцев, если будет объявлена конкурсная процедура. Об этом заявил журналистам губернатор Александр Богомаз, передает РИА Новости.

В случае если на федеральном уровне будет принято решение о выборе организации, которая займется строительством моста без проведения тендера, то процесс займет примерно полтора-два месяца, уточнил губернатор.

Напомним, что в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение автомобильного моста. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.

Богомаз сообщал о том, что во время движения поезда был взорван мост. По данному факту начато расследование в рамках уголовного дела. По словам губернатора, семьям погибших при крушении поезда граждан выплатят по 1,5 млн рублей. Тяжелые пострадавшие получат 750 тыс. рублей, средние и легкие — 450 тыс. рублей.