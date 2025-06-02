В России помогут ветеранам СВО найти работу

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подготовке Правительством РФ плана, предполагающего оказание ветеранам специальной военной операции помощи в поиске работы или получении новой профессии. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с вице-премьерами, передает РИА Новости.

Как уточнил Мишустин, российский президент Владимир Путин отмечал, что стране необходимо «делать все возможное, чтобы наши защитники чувствовали, что они востребованы, могут работать, обеспечивать своих близких».

Реализация указанного плана поможет ветеранам специальной военной операции не просто найти работу, но и нарастить уровень своих навыков и компетенций и даже получить новую профессию, отметил глава кабмина.

Мишустин поручил кабинету министров совместно с организацией «Защитники Отечества» активно и в полном объеме работать над решением любых проблем, с которыми могут столкнуться граждане. В том числе, это касается оформления документов, предоставления информации о государственной поддержке для желающих открыть своё дело и о возможности получить образование, отметил он.