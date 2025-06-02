В России выступили за полный запрет продажи вейпов

Глава Минпромторга Алиханов выступил за тотальный запрет продажи вейпов в России. Слова министра приводит РБК.

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В Госдуме (ГД) неоднократно поднимали вопрос о необходимости полного запрета продажи вейпов. Так, глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов подчеркнул, что электронные сигареты наносят значительный вред подросткам, которые являются одними из главных потребителей.

В феврале президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за продажу вейпов и сигарет детям. Наказание за реализацию электронных сигарет, табака и кальянов несовершеннолетним составил от 200 тысяч до 2 миллионов рублей.

По словам Алиханова, возрастной ценз не всегда эффективно работает, а качество и последствия для здоровья, «судя по всему», оставляют желать лучшего.

«Я просто вижу, на кого ориентирована эта продукция, как она рекламируется и на кого нацелена. <...> Моя личная позиция — запретами и ограничениями, конечно, регулировать все на свете нельзя, но вейпы, наверное, для меня лично — исключение. Я лично за тотальный запрет», — пояснил он.

В Вологодской области решили полностью запретить продажи вейпов и курительных смесей. Губернатор региона Георгий Филимонов заявил, что в вопросе запрета курительных смесей, вейпов, никотинсодержащей продукции, а также аромаингаляторов будут действовать в том же духе, как и с алкомаркетами. Каждый магазин будут проверять на нарушения в отдельном порядке.