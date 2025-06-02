Ряду российских регионов пообещали до 36 градусов жары

В Сибирском и Уральском федеральных округах температура поднимется выше отметки в 30 градусов. Своим прогнозом с агентством Роман Вильфанд.

В первые числа июня, со 2-го по 7-е число, по сведениям синоптика, жаркую погоду застанут жители юга Западной Сибири. После заморозков столбики термометров там резко пойдут вверх и поднимутся до плюс 30 градусов.

«Антициклон постепенно отходит на восток России, поэтому там будет длительный период по-настоящему жаркой погоды», — пояснил Вильфанд.

Еще жарче станет в регионах Урала, Свердловской, Челябинской и Курганской областях — там ожидается выше 30 градусов жары. Однако в Челябинской области показатель может достичь плюс 36 градусов.

В то же время в ряде российских регионов температура упадет ниже нуля. Так, ночные заморозки грядут в Иркутской области, где температура опустится до минус 5 градусов. В Забайкалье и Бурятии столбики термометров покажут минус 4 градуса, предупредил метеоролог.

В столице со 2 по 5 июня погода не будет отходить от нормы. По данным Вильфанда, существенных осадков не ожидается, будет малооблачно. Вплоть до четверга дневные температуры будут держаться около отметки в плюс 22-24 градуса.