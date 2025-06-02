Сразу в четырех округах России испортится погода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об ухудшении погоды в четырех округах страны.

«На севере Архангельской области пройдут сильные дожди, в Коми ожидаются ливни и усиление ветра до 20 м/с. И интенсивные ливни пройдут на юге европейской России, в Краснодарском крае, Ставрополье, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Также в этих регионах возможны грозовые явления, град, ветер до 25 м/с. Крым тоже не будет обделен, прогнозируются сильные дожди с грозой», - цитирует синоптика ТАСС.

Также дождь, грозы и град ожидаются на большей части Приволжского федерального округа. В Татарстане при этом будет ветер до 24 метров в секунду, в Башкортостане – до 20 метров. Также шквалистые усиления ветра до 20-25 метров в секунду, ливень, гроза и град прогнозируют в Ульяновской области.