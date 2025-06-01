Отсутствие исторического образования привело к конфликту Украины и России, считает главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она высказалась о причине конфликта в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«У нас достаточно неприятное количество подростков не понимает, о чем мы воюем. (...) У нас есть пение, у нас есть рисование, у нас есть много чего, у нас нет истории… Может быть, вам это кажется неважной темой, но эта тема очень важная. Потому что впереди растет поколение, которое из-за того, что оно не знает историю, не понимает все остальное, что мы обсуждаем в этой программе… Я вам больше скажу. Отсутствие исторического образования и привело вообще вот к этой войне», — заявила она.

По ее словам, истории России не было и в ее университетском образовании, как не было его и на Украине. Как считает Симоньян, поэтому украинцев было легко обмануть.

Ранее Симоньян высказалась о дальнейших переговорах с Украиной после ЧП со сходом поезда под Брянском. Глава медиагруппы уверена, что ответственность за прерванные жизни мирных жителей, в том числе пятимесячного младенца, лежит на украинской стороне. Симоньян указала на невозможность после этого продолжать переговорный процесс.