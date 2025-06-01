Хинштейн призвал жителей Курской области не ездить в приграничье

В селе Ржава Курской области FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

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Он рассказал, что при этом 51-летняя женщина получила минно-взрывную травму, осколочные ранения груди и лица, а транспортное средство сгорело. Пострадавшую в ближайшее время госпитализируют.

Глава региона призвал местных жителей воздержаться от поездок в приграничье, пока там не будет безопасно.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поделился видео об опасности мин, которые противник разбрасывает в приграничье. Он подчеркнул, что главная задача сейчас — обеспечить безопасность местных жителей, особенно детей, и призвал сразу сообщать об обнаружении подозрительных предметов по телефону 112.