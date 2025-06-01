В российском регионе ограничили интернет

В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета. Об этом пишет местное издание 76.RU со ссылкой на Министерство региональной безопасности Ярославской области.

«Работа мобильного интернета в регионе ограничена в связи с предупреждением возможных провокаций с использованием беспилотных аппаратов», — объяснили в ведомстве.

При этом там уточнили, что в данный момент угрозы БПЛА в Ярославской области нет.

Ранее стало известно, что в Белом доме не знали заранее об атаке на российские регионы украинскими дронами, которая произошла в воскресенье, 1 июня. Об этом американскому изданию CBS News рассказали источники в руководящих кругах.

В Минобороны России заявили, что Киев атаковал с применением FPV-дронов аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Некоторые участники терактов против российских военных аэродромов задержаны, добавили в ведомстве.