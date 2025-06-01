Минздрав Турции опроверг вспышку вируса Коксаки среди туристов из РФ

Минздрав Турции опроверг сообщения о вспышке вируса Коксаки у российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

В минздраве отметили, что обратились в соответствующие департаменты после запроса российских журналистов. Проверка показала, что вспышки нет.

«Такой ситуации нет, такие сообщения не соответствуют действительности», — утверждают в турецком ведомстве.

Медики заявили, что в регионе ведется регулярный мониторинг заболеваемости ящуром, вызванным вирусом Коксаки. По словам специалистов, сейчас «нет ситуации, позволяющей предположить вспышку заболевания в школах и гостиницах».

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что туристы из Москвы сообщили о вспышке вируса Коксаки в отеле Sunlight resort на юге Турции. Пострадали около 15 россиян, в том числе дети.

Власти Антальи заявили, что не имеют информации об эпидемии среди туристов, но держат связь с отелями региона.