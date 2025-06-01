Умер пианист, игравший перед 5 президентами США

В возрасте 96 лет скончался пианист и педагог из США Чарльз Уодсворт. Он выступал в Белом доме перед 5 президентами и организовал знаменитый концертный формат камерной музыки. О смерти артиста сообщили его коллеги.

Уодсворт был основоположником Spoleto Festival USA — крупнейшего фестиваля камерной музыки в США.

«Чарльз Уодсворт, который был основателем и художественным руководителем Spoleto, скончался в четверг в Нью-Йорке в возрасте 96 лет», — говорится в релизе фестиваля.

Музыкант работал на фестивалях Сполето в течение 50 лет.

Программа Уодсворта включала в себя более 65 новых произведений камерной музыки таких композиторов, как Пьер Булез, Самюэль Барбер, Леонард Бернстайн, а также Уильяма Болкома и Джона Корильяно.

Как пианист Уодсворт выступал в Белом доме, играя для президентов Кеннеди, Никсона, Форда, Картера и Рейгана.

Он получил множество почетных степеней, престижные награды от Франции и Италии. В 2012 году был включен в Зал славы американской классической музыки.