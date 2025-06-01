Владимир Зеленский совершил кощунство, перенеся День защиты детей на Украине с 1 июня на 20 ноября. Так считает Владимир Рогов — председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов. Его цитирует РИА Новости.

Политик отметил, что Зеленский издевается и глумится над исторической памятью и традициями украинского народа.

«На этот раз под раздачу попали дети. Зеленский не придумал ничего лучше, чем увязать День защиты детей на Украине с 20 ноября, который также на Западе отмечается как День памяти трансгендерных* людей», — сказал Рогов.

По его словам, это является кощунством, а Зеленский стремится разорвать вековые связи, которые складывались на южнорусских землях. Он копирует Запад, чтобы угодить ему.

Ранее Симоньян высмеяла Зеленского из-за переноса Дня защиты детей на Украине.

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