Актриса из «Бумера» и «Солдат» умерла перед своим спектаклем

Российская актриса театра театра и кино Татьяна Рудова умерла перед спектаклем «На всякого мудреца довольно простоты», в котором она играла гадалку, рассказала ее коллега Алина Ивах. Об этом пишут «Аргументы и факты».

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Актриса Московского Губернского театра Татьяна Рудова умерла 30 мая. Прощание пройдет 3 июня в театре.

«Татьяна Рудова была женщиной-кремень, никогда не жаловалась на здоровье. В свои 84 года продолжала работать, выходить на сцену. 30 мая она попала в больницу из-за ухудшения самочувствия», — отметила Ивах.

По ее словам, артистка не вышла на сцену «по единственно возможной причине, потому что умерла».

Напомним, что в кино Рудова начала сниматься в нулевых. Она создала образы возрастных героинь в фильмах и сериалах «Самозванцы», «Бумер», «Дом на набережной», «Солдаты», «Мосгаз-4. Шакал», «Склифосовский».

Ранее сообщалось, что на 72-м году жизни скончалась известная американская киноактриса Валери Махаффей, снявшаяся в сериалах «Северная сторона» и «Отчаянные домохозяйки».