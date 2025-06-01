В результате крушения поезда под Брянском погибла врач из Москвы

В потерпевшем крушение поезде «Климов-Москва» возвращалась домой семья москвичей 31-летний Павел, его 32-летняя супруга Виолетта и двое сыновей (7 лет и 4,5 месяца от роду). В результате погибла мать семейства.

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Как выяснил «МК», семья возвращалась из Клинцов — там у Павла, который трудится врачом спортивной команды, есть родственники. Они ехали в первом вагоне — в восьмом купе на 29 и 32 местах. Виолетта с сыновьями разместилась на нижней полке, ее супруг вверху. С его слов, он дремал, когда случилось ЧП.

Мужчина не пострадал, дети получили травмы, но были стабильны в плане состояния— их отправили в Москву на лечение. Глава семейства добрался до дома благодаря организованной перевозке.

Погибшая Виолетта была врачом (в свое время работала в «скорой помощи», в НИИ Бакулева, в детской городской поликлинике № 131). В связи с рождением второго ребенка она находилась в декретном отпуске.