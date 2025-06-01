Симоньян прокомментировала ЧП с подрывами мостов

Главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала ЧП с подрывами мостов в Брянской и Курской областях.

Теракты произошли в ночь на 1 июня. При крушении поезда в Брянской области погибли 7 человек, пострадал 71 человек, в том числе трое детей. В Курской области пострадала бригада грузового поезда, железнодорожников госпитализировали.

«Хозлы решили отметить День защиты детей попыткой убийства спящего в поезде пятимесячного младенца. Договариваться с ними можно только о том, как они предпочитают стоять у стенки: с завязанными глазами или глядя прямо в дуло», — отметила Симоньян.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате ЧП с поездом в Брянской области.

«Хочу сказать всей Брянской области слова поддержки в этот нелёгкий час. Мы как никто понимаем, на что способен враг — подлый террор против мирных людей», — заявил глава региона.

Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате ЧП в Брянской области.