Россиянам рассказали, каким будет лето

В июне на 80% территории России ожидается близкая к норме температура, рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По его прогнозам, температуру выше нормы можно будет наблюдать Мурманской, Архангельской областях, Карелии, Коми и Ненецком автономном округе. Продолжительная жара в центральном федеральном округе возможна в Ярославской области.

В Приволжском федеральном округе жара захватит север: Пермскую, Ижевскую, Кировскую, Нижегородскую области, а также северную половину Башкортостана и часть Татарстана.

На Урале заметное потепление возможно в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях.

Вильфанд: на 80% территории РФ температура в июне будет близка к норме

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил, в свою очередь, что календарное лето в России начнётся с умеренного комфортного тепла.

Июнь обещает быть нежарким, уютным, идеальным для здоровья человека — всего на 1-2° выше климатической нормы с небольшим недобором осадков (норма 77 мм). В Москве в среднем по ночам будет +10°…+15°, днем +20°…+25°.

Ожидаемый летний климат в России будет идеальным для отдыха и сезона отпусков, подчеркнул метеоролог.

По словам его коллеги Михаила Леуса, «аномально жаркого лета в центральной части Европейской России в нынешнем году не будет».

Предстоящее лето, уточнил специалист, в Центральной России пройдёт с положительной температурной аномалией в 1-2°, при этом самым тёплым из трёх летних месяцев ожидается первый, его средняя температура превысит норму на 2-3°.

Июль и август пройдут с превышением нормы на 0,5-1,5°. Прогнозируется и небольшая, до 15-25%, нехватка осадков, констатировал синоптик.