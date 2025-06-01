Собянин: столичные медики оказывают помощь пострадавшим в Брянске

Столичные медики оказывают помощь пострадавшим при крушении моста в Брянске. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, московские клиники принимают на лечение детей и взрослых, пострадавших в происшествии.

— Соболезную всем, кто потерял своих родных и близких..., — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В ночь на 1 июня в Брянской области неизвестные подорвали мост. В это время под ним проезжал пассажирский поезд. Среди серьезно пострадавших оказался пятимесячный младенец. Кроме того, погибла вся локомотивная бригада поезда, следовавшего по маршруту Климово — Москва. В СМИ появились кадры с места трагедии, на которых запечатлены разрушенный мост и поврежденный состав.

В результате происшествия пострадали 66 человек, включая троих детей. Трое находятся в тяжелом состоянии, среди них — один ребенок. В больницы доставлены 44 пострадавших, еще 22 получают амбулаторную помощь. Число погибших достигло семи человек. Всего в поезде находилось 379 пассажиров. Подробнее об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».