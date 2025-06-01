Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне

Температура близкая к среднемноголетним значениям ожидается в июне на 80 процентах территории России. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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По словам синоптика, в июне температура выше нормы ожидается в ряде регионов России. В Северо-Западном федеральном округе потепление затронет Мурманскую и Архангельскую области, Карелию, Коми и Ненецкий автономный округ. В Центральном федеральном округе аномально теплый июнь прогнозируется только в Ярославской области.

В Приволжском федеральном округе повышение температуры охватит северные территории, включая Пермскую, Нижегородскую, Ижевскую и Кировскую области, а также северную часть Башкортостана и часть Татарстана.

На Урале потепление коснется Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей.

В азиатской части страны температура выше нормы прогнозируется в Омской, Томской, Кемеровской и Новосибирской областях, Алтайском крае, южной части Красноярского края, Хакасии и Туве.

— Примерно на 80 процентах территории России температурный фон в июне будет близок к норме, — заявил Вильфанд в разговоре с ТАСС.

Июнь в Москве и Московской области начнется с умеренного тепла: ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне плюс 7–12 градусов, а днем — от плюс 19 до плюс 24 градуса. Такие значения соответствуют климатической норме начала летнего сезона.