В Госдуме предложили отменить ОГЭ и вернуть традиционные экзамены

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением отменить ОГЭ и вернуть традиционную форму экзаменов.

Согласно документу, имеющимся в распоряжении РИА Новости, предлагается вернуться к форме итоговой аттестации в виде письменных и устных экзаменов, проводимых непосредственно самими образовательными организациями и с учётом их методик преподавания.

По мнению депутатов, отмена ОГЭ снизит психологическое давление на школьников, а также позволит сократить расходы бюджета, которые выделялись на организацию этой итоговой аттестации.

«Принципиальная позиция нашей партии — мы против ЕГЭ и ОГЭ. Но если ЕГЭ учитывается при поступлении в вузы, то ОГЭ не имеет такого значения», — поделился депутат Госдумы Сергей Миронов с РИА Новости.

Он добавил, что чиновники постоянно заявляют об отмене этих экзаменов, но на деле ничего не происходит, а родители продолжают тратить огромные средства на репетиторов.

Ранее стало известно, что более 70% старшеклассников испытывают выгорание в период сдачи ОГЭ и ЕГЭ.